Eccellenza, Matteo Vinci sempre più leader: allunga nella classifica dei miglioriSale a 16 punti, + 4 su Guennoun
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È sempre più leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’esterno d’attacco della Ferrini Cagliari, Matteo Vinci, prende il largo nella speciale graduatoria. Nella seconda giornata di ritorno, il giocatore blucerchiato ha conquistato il sedicesimo punto.
Alle sue spalle, staccato di ben quattro lunghezze, resta Bilal Ziani Guennoun del San Teodoro.
In terza posizione, con dieci punti, c’è un gruppo numeroso composto da Ousmane Baldé (Buddusò), Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese), Diego Humberto Di Pietro (Ossese) e Matteo Forzati (Villasimius).
Continua ad avanzare anche il capitano della Nuorese, Fabio Cocco, che ha raggiunto quota nove punti. Con lo stesso punteggio figurano Andrea Porcheddu (Carbonia), Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Daniele Cannas (Villasimius).
16 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
12 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
10 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Alessandro Cadau, Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Matteo Forzati (Villasimius).
9 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Fabio Cocco (Nuorese); Daniele Cannas (Villasimius).
8 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins, Nicola Mereu (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas, Adam Idrissi (Tempio).
7 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Tommaso Arzu (Iglesias); Vittorio Attili, Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi).
6 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi, Giuseppe Maurizio Floris, Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga, Mirko Fidanza (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Mattia Gueli, Blas Dante Tapparello (Ossese); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Alessandro Mancusi (Sant'Elena); Emanuele Fois (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi, Enrico Zirolia (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius).
5 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Saihou Gassama, Umar Osman (Buddusò); Ciprian Dombrovoschi, Alessandro Mauro, Niccolò Moreo (Calangianus); Fabio Mastino (Carbonia); Edoardo Piras (Iglesias); Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Emanuele Daga (Sant'Elena 1, Tortolì 4); Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì).