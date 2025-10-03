Calcio regionale
03 ottobre 2025 alle 10:06
Eccellenza, Luca Floris è il nuovo attaccante della Ferrini CagliariLa squadra attraversa un momento difficile con un solo punto in classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'attaccante Luca Floris passa dal Sant'Elena alla Ferrini. Un attaccante di esperienza per aver giocato anche con Guspini, Arbuas e col Villasimius, allora allenato da Nicola Manunzia, l'attuale tecnico della Ferrini che ora lo ha voluto alla sua squadra per rafforzare il reparto avanzato.
La Ferrini attraversa un momento difficile con un solo punto in classifica.
© Riproduzione riservata