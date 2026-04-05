L'Ossese resta prima, ma l'Ilva ha ridotto ad un solo punto lo svantaggio dalla capolista, a tre giornate dalla fine del campionato di Eccellenza. La Nuorese è invece a quattro punti dall'Ossese, mentre il Tempio è ormai tagliato fuori dalla lotta per il salto diretto in Serie D.

Domenica prossima l'Ossese ospiterà il Lanusei, impegnato nella lotta per conservare un posto playoff , mentre l'Ilva giocherà in casa contro il Buddusò che ha bisogno ancora di qualche punto per acquisire la salvezza matematica.

In coda già retrocesso il Sant'Elena, può ancora sperare la Ferrini che sabato ha strappato un punto a Villasimius. Una posizione difficile quella dei cagliaritani, a quattro punti da Tortolì e Santa Teresa, terz'ultimi. Mancano però ancora tre giornate e quindi nove punti in palio. Dunque la classifica in zona retrocessione è ancora tutta da scrivere. Domenica il Tortolì ospiterà la Nuorese, il Santa Teresa sarà ad Iglesias, la Ferrini si ritroverà in casa col Carbonia. Devono far punti ancora anche Villasimius e Buddusò, ora a quota 32 e 33.

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