Eccellenza, le sfide della terza giornataIlvamaddalena e Nuorese attese da trasferte insidiose
Domani è in programma, con calcio d’inizio alle 15, la terza giornata del campionato di Eccellenza. Scenderà in campo mezz’ora più tardi (15.30) la capolista Ilvamaddalena, attesa al “Signora Chiara” di Calangianus. Una sfida ostica per i primi della classe contro una formazione giallorossa che sta attraversando il momento migliore della stagione.
Impegno difficile anche per la Nuorese, seconda in classifica, chiamata a fare visita all’ostico Buddusò, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.
Riflettori puntati anche su Santa Teresa–Tempio, gara anticipata alle 14.30. Di grande interesse pure gli scontri Ossese–Atletico Uri e Lanusei–Taloro Gavoi, che promettono equilibrio e intensità.
La Ferrini Cagliari ospita l’Iglesias, mentre il Villasimius affronta il Tortolì sul campo di “Is Casas”. Il Carbonia, infine, riceve il fanalino di coda Sant’Elena.