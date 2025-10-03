Eccellenza, le sfide della quarta giornataSi parte con l’anticipo Iglesias-Ilvamaddalena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà Iglesias–Ilvamaddalena ad aprire la quarta giornata del campionato di Eccellenza. L’anticipo è in programma domani (sabato) alle 15, allo stadio Monteponi. In campo due formazioni ambiziose, entrambe decise a recitare un ruolo da protagoniste nella parte alta della classifica.
Le restanti gare si disputeranno domenica. Alle 15, al Comunale Is Casas di Villasimius, la squadra di Antonio Prastaro sfiderà la corazzata Tempio.
Tutti gli altri incontri inizieranno alle 16.
La Ferrini Cagliari, ancora a caccia del primo successo, ospita l’Atletico Uri. Al Lixus di Lanusei arriva il Sant’Elena, mentre a Narcao il Carbonia attende il Buddusò.
Al Signora Chiara di Calangianus, i giallorossi di Simone Marini se la vedranno con l’ostico Taloro Gavoi. La Nuorese sarà invece impegnata in trasferta sul campo del Santa Teresa Gallura.
Chiude il programma la sfida tra Ossese e Tortolì.