Si gioca questo pomeriggio (ore 15, fatta eccezione per due posticipi) la quintultima giornata di Eccellenza. Il Budoni capolista cerca la vittoria numero 13 su altrettante gare casalinghe: l'avversario è il Taloro Gavoi, che ha ormai ipotecato la salvezza. A -6 la prima inseguitrice dei galluresi, il Monastir che ospita il Li Punti penultimo in classifica. Poi il Tempio, che ha 54 punti contro i 56 della squadra di Marcello Angheleddu e i 62 di quella di Raffaele Cerbone. Galletti impegnati in casa con la Ferrini, a oggi prima delle salve, con le squalifiche del portiere Giovanni Russo e del difensore Alessandro Pinna entrambi espulsi domenica scorsa a Iglesias.

In zona salvezza lo scontro diretto è Barisardo-Alghero, che si giocherà alle 15.30. A Lanusei sfida tra due squadre a pari punti (25), a -1 dalla Ferrini quintultima. Dovesse finire oggi il campionato, sarebbero proprio ogliastrini e giallorossi ad affrontarsi nel playout per la permanenza in Eccellenza. Alla stessa ora, nell'altro posticipo, Ghilarza-Ossese: i padroni di casa hanno cambiato allenatore in settimana, con le dimissioni di Lello Floris sostituito dalla coppia formata da Massimiliano Pani e Giovannino Mura. Il Ghilarza è ormai spacciato (ultimo a 16 punti, -9 dalla zona playout) mentre l'Ossese dell'ex Giacomo Demartis cerca un successo per tenere vive le speranze playoff (è a -10 dalla terza, con questo distacco non si giocherebbero le semifinali).

La domenica di Eccellenza si conclude con Carbonia-San Teodoro, Nuorese-Calangianus e Villasimius-Iglesias. Particolare interesse per la prima partita, fra due squadre a loro volta appaiate in classifica (27 punti) e che cercano lo scatto decisivo per la salvezza.

