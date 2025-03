A cinque giornate dal termine del campionato, cambio alla guida tecnica del Ghilarza. Il tecnico Lello Floris ha rassegnato le dimissioni e la società, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di accettarle ringraziando l'allenatore per il lavoro svolto.

Al suo posto, come comunica il presidente Fabrizio Miscali, due allenatori che conoscono bene l'ambiente. Si tratta di Massimiliano Pani e Giovannino Mura, che in passato hanno guidato la squadra in momenti diversi.

Massimiliano Pani

A loro è affidato l'estremo tentativo di salvare i giallorossi da una situazione fortemente compromessa, cercando di mantenere la categoria alomeno attraverso i playout.

