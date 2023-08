Il San Teodoro Porto Rotondo continua la preparazione in vista dell'incontro di domenica prossima 27 agosto in casa contro l'Ilva, gara valevole per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza.

La squadra, dopo la vittoria (2-1) nell'amichevole contro il Montalbo Siniscola, si presenterà in campo con varie assenze. In formazione al solito tanti giovani: «Stiamo lavorando bene e con intensità», afferma il tecnico Simone Marini. «Non saremo al completo ma cercheremo di fare bella figura contro uno squadrone come l'Ilva, a mio avviso la candidata numero uno al salto di categoria in serie D. Utilizzeremo le partite di Coppa come due brillanti test in vista del campionato. Cercheremo ovviamente di dare il massimo e di fare bella figura contro i maddalenini».

Il San Teodoro Porto Rotondo per ora si presenta con una formazione invariata rispetto alla passata stagione. Con qualche nuovo fuori quota, in linea con i programmi della società.

