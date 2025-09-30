Il Sant'Elena rafforza la squadra con l'acquisto dell'attaccante francese Luc Dieder Oli Oro che ha iniziato la stagione col Santa Teresa di Gallura. Ora il ritorno nel sud dopo aver vestito in Sardegna la maglia del Villasimius. Il Sant'Elena aveva necessità di rafforzare il reparto avanzato.

La società ha scelto Oli Oro anche per le sua esperienza già maturata in Eccellenza nell'isola. Il Sant'Elena ha due punti in classifica. Domenica ha perso in casa col Carbonia per 3-1. Il nuovo acquisto potrebbe debuttare domenica ancora in casa contro la Nuorese.

