Eccellenza, il Santa Teresa supera l’Arzachena 2-1 e prepara l’ultimo test estivo col LuogosantoAl debutto in Coppa Italia sarà derby di Gallura con l’Ilvamaddalena
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In vista dell’esordio ufficiale il Santa Teresa alza i ritmi. Archiviato il test con l’Arzachena, superata ieri al Buoncammino col punteggio di 2-1 e le reti di Salvi Costa e Poli, la squadra di Fabio Levacovich ha già messo nel mirino il Luogosanto, che affronterà mercoledì nell’ultima amichevole estiva.
Quattro giorni dopo i galluresi debutteranno in Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, e all’appuntamento con la prima assoluta della stagione 2026/27 di Eccellenza vogliono arrivare pronti. Intanto, il club comunica l’apertura ufficiale delle iscrizioni per il settore giovanile: sette le categorie disponibili, dai Piccoli Amici (2020/2021) fino ai Juniores (2007/2008/2009).
Tra i tratti caratteristici della società guidata da Corrado Fois spicca la valorizzazione dei talenti del territorio, come ha dimostrato anche l’allenamento congiunto con l’Arzachena, che i biancocelesti hanno chiuso con una squadra formata per undici undicesimi da giocatori sardi.