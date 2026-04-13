Dalla trasferta di Iglesias il Santa Teresa torna con le ossa rotte, ma la conferma della categoria a due giornate dalla fine del campionato di Eccellenza è un’impresa ancora possibile.

Sconfitti di misura allo stadio Monteponi, i galluresi scivolano al terzultimo posto con 31 punti. Tuttavia, il gap dalla zona tranquilla della classifica è di sole due lunghezze, per cui nulla è precluso. Compresa la salvezza diretta. A questo punto la sfida casalinga del prossimo turno col Taloro Gavoi, che a quota 38 dorme sonni ben più sereni dei biancocelesti e che all’andata fu sconfitto 2-1 con doppietta di Siamparelli, potrebbe essere cruciale.

Lo 0-1 nello scontro diretto con l’Iglesias va archiviato in fretta per preparare al meglio la sfida del Buoncammino. Un match per il quale la squadra di Fabio Levacovich potrà contare sul supporto del suo pubblico, al quale il club attraverso i canali social ha già rivolto l’appello per riempire lo stadio.

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