La vittoria chiama, il "Limbara" risponde. Tutto come una settimana fa, quando fu il Tempio l'unica ad aggiudicarsi l'intera posta.

Dell’influenza del maestoso monte ha beneficiato ieri il Calangianus, da inizio stagione a digiuno di vittorie. L'ha fatto in maniera che ha dell'incredibile, nell'appendice del recupero: pari al 93° e gol partita al 95°. Stesso copione per quanto riguarda l'Ilva, ma in questo caso parliamo del pareggio degli " Arsenalotti" ottenuto al 51° della ripresa sul terreno del Lanusei.

Giova ricordare che, a loro volta, gli isolani, una settimana fa, vennero raggiunti dall'Ossese in pieno recupero.

L’Ilva in questa prima fase della stagione non ha ancora vinto: 2 sconfitte per mano del Santa Teresa Gallura in Coppa Italia ed altrettanti pareggi in campionato.

Il Santa Teresa, protagonista di un'esaltante partenza in Coppa Italia (6 punti) , all'esordio casalingo a Buoncammino ha invece subito la prima sconfitta stagionale per mano del Tortolì, che ora si fregia del titolo di capoclassifica.

Quello che a ragione era considerato il big match della giornata, Nuorese-Tempio, si è concluso a reti inviolate, in un clima di grande sportività e senza rimpianti di sorta. Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Edoardo Fiammotto, dirigente di spicco, in passato, del sodalizio Nuorese. Lo stesso era piuttosto noto anche in Gallura: lo si ricorda a Calangianus nei primi anni 2000 come stretto collaboratore dell'allora presidente, Roberto Goveani.

Infine il Buddusò: la matricola, nella gara d'esordio sul proprio terreno, sperava certamente in qualcosa di più che un pareggio. Così come nella gara di Tempio l'undici di Terrosu ha sciupato però troppe occasioni da gol.

