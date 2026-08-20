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20 agosto 2026 alle 21:31aggiornato il 20 agosto 2026 alle 21:32
Eccellenza, il difensore Mattia Piacente torna all'Atletico UriDifensore mancino, duttile e affidabile, vanta oltre 150 presenze in Serie D
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Dopo un solo anno, il difensore Mattia Piacente torna all'Atletico Uri, in Eccellenza per mettere nuovamente a disposizione del reparto difensivo tutta la sua esperienza.
Difensore mancino, duttile e affidabile, vanta oltre 150 presenze in Serie D maturate con diverse società del panorama nazionale. «Siamo felici di riabbracciarti e ti auguriamo - scrive la società al nuovo rientrato - una stagione ricca di soddisfazioni».
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