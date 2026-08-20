Dopo un solo anno, il difensore Mattia Piacente torna all'Atletico Uri, in Eccellenza per mettere nuovamente a disposizione del reparto difensivo tutta la sua esperienza.

Difensore mancino, duttile e affidabile, vanta oltre 150 presenze in Serie D maturate con diverse società del panorama nazionale. «Siamo felici di riabbracciarti e ti auguriamo - scrive la società al nuovo rientrato - una stagione ricca di soddisfazioni».

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