Il difensore Riccardo Fancellu, giocherà anche la prossima stagione di Eccellenza con la maglia dell'Ossese.

In un comunicato la società dice che «ormai da anni protagonista tra Eccellenza e Serie D, Fancellu non ha mancato di far apprezzare in campo tutta la sua determinazione, forza fisica e capacità di lettura delle fasi di gioco; caratteristiche, queste, che fanno di lui uno dei migliori difensori centrali del campionato regionale di Eccellenza. La sua riconferma è motivo di felicità e soddisfazione».

