Una giovane da lanciare in Serie A. La Dinamo Women ha ingaggiato Ludovica Sammartino, ala-pivot classe 2005, 183 centimetri di altezza, reduce da un’ottima stagione in Serie A2 con i colori della Libertas Moncalieri.

Sammartino ha debuttato in A2 a 17 anni con il Vigarano, chiudendo con una media di 9 punti e 6 rimbalzi. Prestazioni che le hanno permesso di guadagnarsi un posto agli Europei Under 18 con la Nazionale Italiana. Ha giocato poi nell'Umbertide (A2) e a Torino (serie B) e quindi di nuovo in A2 col Moncalieri dove ha avuto media di oltre 14 punti e 9 rimbalzi a partita. Nel corso dell’estate, inoltre, ha fatto parte della spedizione della Nazionale Under-21 del 3x3 in occasione della Nations League.

La neogiocatrice della squadra sassarese ha dichiarato: «Ringrazio la Dinamo per questa opportunità, sono entusiasta di entrare a far parte di una società così prestigiosa. Arrivo con il desiderio di dare il massimo, mettendo a disposizione tutto ciò che ho imparato finora. L’obiettivo è quello di contribuire a creare un gruppo unito e sereno, e di crescere insieme, giorno dopo giorno, sia a livello individuale che di squadra».

