Sono tre le società che non hanno presentato la documentazione richiesta per l'iscrizione in Serie D: si tratta di Avezzano, Castelnuovo Vomano e FC Matera. La deadline prevista era alle ore 14 di oggi, dopo le istruttorie negative della Covisod a seguito della prima domanda inoltrata entro le 17 dello scorso 10 luglio, con l’Olbia che ha appena annunciato di aver completato tutta la procedura. Venerdì, il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ratificherà l'esclusione delle società e procederà coi ripescaggi: la Cos spera così di ritrovare la categoria tramite ripescaggio, col terzo posto in graduatoria.

Nella stessa giornata e sempre in occasione del Consiglio direttivo, la Covisod esaminerà tutti i ricorsi arrivati, tra cui quello dell'Olbia che salvo sorprese avrà mantenuto la Serie D. Da lì emergerà il numero dei club ammessi: viste le tre esclusioni, dovrebbero essere 161 le aventi diritto. A presentare domanda di iscrizione, su 165, erano state tutte tranne il Vastogirardi che è stata la prima società esclusa dal campionato.

La prossima Serie D, al via il 7 settembre, avrà 162 società partecipanti da dividere in 9 gironi da 18 squadre. Con la riammissione in C di Caldiero Terme e Pro Patria, solo da confermare, scenderanno a (massimo) 159: questo significa che nel caso ci saranno tre ripescaggi, che saranno alternati fra retrocesse dalla scorsa Serie D e club che hanno partecipato agli spareggi fra le seconde di Eccellenza. Nell'ordine, il primo posto spetta al Follonica Gavorrano (la più in alto fra le retrocesse), poi il Montespaccato (finalista degli spareggi) e quindi la Cos (seconda fra le retrocesse). Venerdì l’ufficialità.

Con tre posti vacanti non ci sarà spazio, a meno di ulteriori esclusioni, per Atletico Uri e Ilvamaddalena ossia le altre sarde retrocesse nella scorsa stagione e che avevano entrambe presentato domanda di ripescaggio. In Serie D, sono già sicure della loro presenza le neopromosse Budoni e Monastir, il Latte Dolce e a questo punto l'Olbia attende solo l'ufficialità. In caso di conferma del ripescaggio della Cos, in Eccellenza per arrivare a 16 squadre sarebbe il Tortolì a ritrovare la categoria, dopo aver vinto i playoff di Promozione.

