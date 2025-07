La Sarrabese Calcio di Villaputzu potrà contare anche per la stagione 2025/2026 sul veterano Claudio Mascia, classe 1987, originario di Tortolì, con esperienze passate tra le altre nelle squadre di Baunei, Tertenia e Tortolì. Si appresta a disputare la sua quinta stagione con la casacca rossa della Sarrabese.

«La scorsa stagione è stata molto impegnativa», esordisce Mascia, «a causa del duplice ruolo di direttore sportivo e giocatore, unito alla mia professione di agente immobiliare, che mi occupa intere giornate. Ho riflettuto durante questi mesi di pausa dalla fine del campionato, e credo sia giusto continuare. Devo tanto a questa società e alle persone che le ruotano attorno, che mi hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo. Darò il mio contributo in campo come giocatore», prosegue, «e fuori dal campo come dirigente. Quest’anno, finalmente, potremo disputare le partite di campionato nel nostro campo comunale. Questo è stato un ulteriore stimolo, perché lo sport e il calcio devono continuare a vivere in questo paese».

«Per quanto riguarda la struttura della squadra, sono molto felice della conferma di Daniele Carrus, un difensore di categoria superiore. E anche di quelle dei gemelli Loi, del “motorino” Matteo Locci, e dei veterani come Alessio Fontana – che ricopre anche il ruolo di allenatore – Fabio Melis, Checco Porcu e S. Marongiu, tutti preziosi anche per la crescita dei più giovani», conclude Mascia.

© Riproduzione riservata