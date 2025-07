La bandiera dei Quattro Mori sventola con forza anche nel polo. La squadra sarda formata dal 19enne Marco Pala e dalla 16enne Anita Putzu, e completata dal fuoriclasse argentino Patricio “Pato” Rattagan, ha centrato un ottimo terzo posto all’Italia Polo Challenge andato in scena nel fine settimana in Costa Smeralda.

Ma non solo: al Circuito di Crescita che si è svolto nello stesso centro sportivo “Andrea Corda” di Abbiadori hanno preso parte Flavio Masia, Maria Riu e Lorenzo Inzaina, altre promesse isolane. «Dai pony ai cavalli è l’obiettivo del Circuito di crescita voluto dalla Fise nazionale e dalla responsabile del polo Maria Grazia Cecchini», interviene Piera Monti, responsabile regionale Fise Sardegna per il polo. «È fondamentale iniziare fin da giovani per imparare le tecniche del polo, qui in Sardegna – le fa eco Rattagan – c’è un amore per i cavalli che mi ricorda l’Argentina, i ragazzi e le ragazze sarde sanno montare molto bene senza paura».

La Fise Sardegna ha incrementato le occasioni di crescita per i giovanissimi, non solo nel polo ma anche nel settore dei pony, come ha evidenziato il commissario della Fise Sardegna Giacomo Borlizzi: «I ragazzi si sono molto divertiti al camp e stage organizzato al PalaHorse, un’esperienza da ripetere per costruire qualcosa di importante».

La tre giorni del PalaHorse sotto la guida dei tecnici Emanuele Baldinu e Alessandra Pes di San Vittore è servita per preparare la squadra isolana alle Ponyadi, che si apriranno nel fine settimana ad Arezzo.

