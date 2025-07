Per la seconda tappa stagionale del Canoagiovani, a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine nel principale circuito agonistico della canoa italiana, gli atleti del Circolo Nautico Oristano hanno vinto cinque medaglie.

Nel dettaglio, oro per Luca Matta nel K1 Allievi B 2.000 metri e nel K1 Allievi B 200 metri; nel K1 Cadette B, Laura Abis si è classificata seconda nei 200 metri; argento nel k2 2000 metri per Gianmichele Putzolu e Stefano Cossu, cadetti A. Hanno svolto ottime gare anche gli atleti Giorgia Cubadda, Martina Manconi e Daniele Manca.

In acqua sabato e domenica scorsa tutte le regioni nelle categorie Allievi a e b e Cadetti a e b. La squadra era presente con il presidente del Circolo nautico di Oristano Gianmarco Patta e il tecnico Cecilia Tola. La grande festa finale è già fissata in calendario: il Circolo nautico dal 5 al 7 settembre sarà a Caldonazzo, in Trentino, per la finalissima nazionale.

(Unioneonline)

