La Verde Isola pensa in grande e pianifica il proprio futuro: per la prima volta il club tabarchino ha deciso di istituire il settore giovanile. Una novità di notevole spessore se si considera che, eccetto alcune stagioni giocate dalla under 18, la società carlofortina guidata da Giuseppe Buzzo ha sempre garantito solo la prima squadra. Il club milita in Prima categoria (che quest’anno ha concluso con un piazzamento più che dignitoso: “La classifica finale non ha reso merito alla bellezza del gioco espresso”, ha più volte ribadito il presidente), due stagioni fa era in Promozione e il sogno recondito è di tornarci al più presto. Forse già dalla prossima stagione.

La formazione è ancora una volta affidata a Simone Marini che tanto bene ha fatto nel passato campionato proprio sul fronte della valorizzazione dei giovani anche in prima squadra. Ora la Verde Isola ha deciso di compiere un passo in avanti aprendo le iscrizioni, gratuite, per il proprio settore giovanile.

