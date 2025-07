Sarà ancora a undici squadre la prossima Serie C Unica di basket maschile, che si conferma con lo stesso formato numerico della passata stagione. Un dato che, salvo novità, lascia presagire la riproposizione dello spareggio nazionale per la promozione in Serie B Interregionale, come già avvenuto nelle ultime due annate.

Non prenderanno parte al campionato il Sennori, promosso nella categoria superiore, la Coral Alghero, che ha rinunciato all’iscrizione, e il Cus Sassari, retrocesso al termine dell’ultimo campionato.

Al loro posto entrano tre formazioni neopromosse dalla Divisione Regionale 1: si tratta della Scuola Basket Carbonia, dei Demones Ozieri e dell’Aurea Sassari.

Completano l’organico le otto società confermate: Olimpia Cagliari, Calasetta, Dinamo Sassari B, Torres, Pallacanestro Nuoro, Antonianum Quartu, Ferrini Quartu e Sant’Orsola Sassari.

La composizione ufficiale rappresenta il primo passo verso l’avvio del nuovo torneo. Nelle prossime settimane saranno resi noti calendario, formula e date della stagione 2025/2026.

