Partito, a Mogoro, il conto alla rovescia per il weekend cestistico più atteso dell’estate 2025. Venerdì, sabato e domenica tutti in campo per il “Mogoro Streetbasketball”. La tre giorni organizzata dal Basket Mogoro, quest’anno l'appuntamento dedicato al 3X3 cambia nome e location, ma non lo spirito. Fulcro dell’evento sarà piazza Martiri della libertà, tra il Parco comunale e di fronte alla Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna. Il programma prevede il via venerdì 25 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, con l’open day a libera partecipazione dedicato ai più piccoli (bambini dai 4 ai 14 anni). Sabato, dalle 19, “Mogoro|Streetbasketball”, la tappa Gold del circuito sardo categoria Pro maschile: l'ultimo appuntamento per giocarsi un posto per le finali regionali di domenica. Le squadre partecipanti dovranno essere composte massimo da 4 giocatori; il torneo si giocherà in una serata, con una prima fase a gironi e a seguire quella a eliminazione diretta; tanti premi in palio e, nel corso della serata, la gara di tiro da 3. Domenica, dalle 18.30, Mogoro ospiterà l'evento “Sardegna Streetbasketball – Finals”. Le migliori squadre sarde, tutte vincitrici delle tappe del circuito, si affronteranno per decretare chi sarà il Team Campione regionale. Primo premio il pass per le finali nazionali. Il torneo sarà inserito nel circuito e i team nella classifica “Elite” di 3x3 Italia, tra i 35 migliori tornei italiani. Durante tutto l'evento ci saranno più spazi dedicati sia per gli atleti che per il pubblico. Tre aree previste: Area “StreetBasketball” ospiterà gli eventi principali, con tutte le partite dei tornei delle varie giornate, accompagnata dall'area street music che suonerà durante tutto l'evento; area free “Playground”, dove tutti potranno giocare o farsi due tiri; area relax all'interno del parco comunale, con giochi per i più piccoli o dove i più grandi potranno dissetarsi. Nello spazio dell'evento sarà presente la casa dell'acqua che sarà fruibile per tutti i partecipanti.

