L'Uta ufficializza la riconferma di Nicola Cossu nella stagione 2025-2026. Per l'esterno scuola Cagliari Calcio sarà il secondo anno in biancoverde. Nella sua prima annata sotto la guida di Carlo Saba ha messo a segno 2 gol: il primo nella trasferta contro Terralba (terminata 1-3 per l'Uta) e il secondo nella vittoria interna contro Castiadas (conclusa 3-0).

Una riconferma ben voluta dalla società, che crede nelle potenzialità del ragazzo classe 2006, il quale ha dimostrato di meritarsi la riconferma nella categoria.

Sotto la guida dell'allenatore Maurizio Podda potrà dire la sua in una rosa che, nelle ultime settimane, sta investendo parecchio per dire la sua nel Girone A di Promozione.

