Altre tre conferme per il Calangianus (Eccellenza). Alla corte del tecnico Simone Marini restano il portiere Davide Congiunti (classe 2003), il difensore Paolo Serra (2006) e il centrocampista Simone Saiu (1998).

Il Calangianus con lunghissimi anni trascorsi nell'Interregionale, è una delle squadre storiche dell'Isola. Una stagione come la prossima che si annuncia difficilissima ( con squadre come Ilva, Cos, Tempio, Ossese e Nuorese), i galluresi cercheranno un posto per i play off dopo i buoni risultati raccolti nell'ultimo campionato.

© Riproduzione riservata