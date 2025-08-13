Serie C, la Torres batte l'Alghero in amichevole per 2-0A Castelsardo la squadra sassarese non brilla
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al Comunale di Castelsardo la Torres si impone per 2-0 nell'amichevole contro l'Alghero. Una vittoria non spumeggiante contro un'avversaria appena retrocessa in Promozione anche se con l'obiettivo di risalire subito in Eccellenza.
Il tecnico Pazienza ha dovuto fare ancora a meno del regista Mastinu, e non hanno giocato neppure la punta Di Stefano e il trequartista Carboni. Primo tempo solido in difesa ma anche poco produttivo in attacco dove è stato il centrocampista Masala a metà della frazione a sbloccare il risultato.
Nella ripresa gol per Bonin che aveva come compagno di reparto solo Fois, in un centrocampo a cinque.
Niente riposo per i rossoblù che domani e anche a Ferragosto si alleneranno per preparare il match contro il Livorno di Coppa Italia in programma sabato al "Vanni Sanna".