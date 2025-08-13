Aurora Murgia è tra le 12 azzurrine che parteciperanno agli Europei Under 16 in Romania. La giocatrice della Mercede Basket Alghero, partita per il raduno in Emilia il 18 luglio, ha superato l’ultimo taglio e farà parte della lista definitiva per la rassegna continentale.

La Nazionale partirà il 13 agosto. L’esordio nel Girone D è in programma il 15 contro Israele, seguito dalle sfide con la Germania (16 agosto) e la Croazia (17 agosto).

Il 19 agosto si giocheranno gli ottavi di finale, con avversaria una tra Romania, Serbia, Belgio e Francia, in base al piazzamento nella prima fase.

«Aurora ha superato un altro scoglio, è entrata tra le 12 che parteciperanno all’Europeo – ha dichiarato il dirigente Francesco De Rosa –. Non avevo dubbi, perché la vedo all’opera quotidianamente. Ogni anno raggiunge nuovi step, portando avanti la sua crescita. Ora si confronterà con quanto di meglio c’è in Europa, dopo averlo fatto a livello nazionale. Sono sicuro che darà il meglio di sé, come avvenuto con la Nazionale U15 l’estate scorsa».

