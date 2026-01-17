Eccellenza, giornata di sorprese: Ilvamaddalena fermato in trasferta, l’Ossese si avvicinaPareggio amaro per la capolista che ora si trova a un solo punto di vantaggio dalla seconda
Si è giocata oggi la terza giornata del campionato di Eccellenza, ricca di risultati a sorpresa e colpi di scena.
Il Calangianus ferma sull’1-1 la capolista Ilvamaddalena. I maddalenini passano in vantaggio al 16’ con Lima, ma allo scadere del primo tempo arriva il pareggio dei padroni di casa firmato dall’ex Dombrovoschi.
L’Ossese supera 2-0 l’Atletico Uri e si porta al secondo posto in solitaria, a una sola lunghezza dalla vetta. Al 37’ Tapparello sblocca il risultato, mentre nella ripresa arriva il raddoppio di Gueli.
Sconfitta esterna per la Nuorese, battuta 2-1 sul campo del Buddusò. I barbaricini passano in vantaggio al 44’ con Manca, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il match: al 14’ il pareggio di Castelnoble, quindi al 25’ il sorpasso firmato da Baldé su calcio di rigore.
Successo interno anche per il Lanusei, che batte 2-1 il Taloro Gavoi grazie alle reti di Silva e Martins. In mezzo il momentaneo pareggio di Littarru.
Sorride il Santa Teresa, che con un gol di Canu si aggiudica il derby gallurese contro il Tempio. Finisce invece 0-0 la sfida tra Ferrini Cagliari e Iglesias.
Torna al successo il Villasimius, che supera 1-0 il Tortolì grazie alla rete di Isaia al 4’ della ripresa. I sarrabesi, che non vincevano dal 2 novembre, hanno chiuso la gara in dieci uomini per l’espulsione di Beugrè al 20’ del secondo tempo per doppia ammonizione.
Colpo esterno del fanalino di coda Sant’Elena, che espugna Carbonia vincendo 2-0 grazie alle reti di Cogoni e Ragatzu.