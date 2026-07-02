Per imparare l’arte (o forse per affinarla) sono serviti alcuni anni all’ombra di Alberto Piras, come lui originario di Bari Sardo. Enrico Cuccu, 52 anni, è il nuovo tecnico degli Allievi del Tortolì. Si tratta di un ritorno, a distanza di qualche anno. Da primo allenatore ha guidato, in passato, Juniores e Giovanissimi del Barisardo e l’Arbatax, sia in Terza (campionato vinto) che in Seconda categoria. Le strade con Piras si sono divise per motivi di lavoro: il tecnico di fede juventina è stato appena ufficializzato al Taloro, ma per ragioni professionali Cuccu non ha potuto seguirlo nell’avventura in Barbagia. Da vice di Piras, Cuccu è stato quattro anni al Tortolì in Promozione, uno al Fonni, sempre in Promozione, e due al Lanusei, esperienza bagnata dalla vittoria della Promozione con salto in Eccellenza dove, per ragioni extra-campo, l’avventura della coppia è terminata anzitempo lo scorso marzo. Da giocatore, Cuccu ha vissuto dodici stagioni al Barisardo con un campionato vinto in Prima categoria e lo storico, primo approdo in Promozione. Poi ha militato nel Lanusei, con l’esperienza condizionata da un grave infortunio, nel Girasole, Loceri, Tertenia e cinque anni da giocatore all’Arbatax. Da calciatore in erba ha vinto tutte le categorie alle quali ha partecipato.

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