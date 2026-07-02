Tortolì, Enrico Cuccu nuovo allenatore degli Allievi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per imparare l’arte (o forse per affinarla) sono serviti alcuni anni all’ombra di Alberto Piras, come lui originario di Bari Sardo. Enrico Cuccu, 52 anni, è il nuovo tecnico degli Allievi del Tortolì. Si tratta di un ritorno, a distanza di qualche anno. Da primo allenatore ha guidato, in passato, Juniores e Giovanissimi del Barisardo e l’Arbatax, sia in Terza (campionato vinto) che in Seconda categoria. Le strade con Piras si sono divise per motivi di lavoro: il tecnico di fede juventina è stato appena ufficializzato al Taloro, ma per ragioni professionali Cuccu non ha potuto seguirlo nell’avventura in Barbagia. Da vice di Piras, Cuccu è stato quattro anni al Tortolì in Promozione, uno al Fonni, sempre in Promozione, e due al Lanusei, esperienza bagnata dalla vittoria della Promozione con salto in Eccellenza dove, per ragioni extra-campo, l’avventura della coppia è terminata anzitempo lo scorso marzo. Da giocatore, Cuccu ha vissuto dodici stagioni al Barisardo con un campionato vinto in Prima categoria e lo storico, primo approdo in Promozione. Poi ha militato nel Lanusei, con l’esperienza condizionata da un grave infortunio, nel Girasole, Loceri, Tertenia e cinque anni da giocatore all’Arbatax. Da calciatore in erba ha vinto tutte le categorie alle quali ha partecipato.