"È stato un viaggio fantastico, grazie di tutto Capoterra". Con queste parole, affidate ai propri profili social, Diego Strazzera ha salutato il Capoterra al termine di una stagione da protagonista. Un messaggio carico di gratitudine che lascia intendere la conclusione della sua esperienza con il club biancorosso, culminata con la conquista della promozione in Prima Categoria.

Per il difensore classe 1995 si tratta della seconda vittoria consecutiva del campionato di Seconda Categoria. Dopo il successo ottenuto nella stagione 2024-2025 con la Gioventù Sarroch, Strazzera ha infatti concesso il bis anche nell'annata appena conclusa, confermandosi un autentico specialista nelle promozioni. La sua stagione con la maglia del Capoterra è stata di altissimo livello. Oltre a mettere a segno cinque reti, il centrale difensivo è stato uno dei pilastri della retroguardia biancorossa, che ha chiuso il campionato con la miglior difesa del Girone B di Seconda Categoria. Si chiude così un capitolo ricco di soddisfazioni per Strazzera, che ora è pronto a voltare pagina.

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