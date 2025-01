Alle 15 di questo pomeriggio si gioca la terza giornata del girone di ritorno di Eccellenza, diciottesima complessiva su trenta. E gli occhi sono tutti puntati su Budoni-Monastir, il big match del turno che dirà tanto sulla lotta per la promozione diretta. I galluresi di Raffaele Cerbone si presentano alla partita avanti in classifica di tre punti: li hanno conquistati nelle ultime due partite, grazie ai successi per 6-1 sul Carbonia e 1-2 a Ghilarza. Di contro, il Monastir ha perso 2-0 a Gavoi col Taloro e pareggiato 0-0 con l’Iglesias: la squadra di Marcello Angheleddu aveva chiuso il girone d’andata in testa, con appena due gol subiti in quindici giornate e sempre vittoriosa in trasferta.

Nel Budoni possibile l’esordio dei due nuovi acquisti, Luca La Rosa appena prelevato dall’Olbia (ma l’accordo era stato raggiunto da oltre un mese) e Stipe Tokić, attaccante croato. Nel Monastir può debuttare da ex Giacomo Santoro, prelevato in settimana dalla Cos e gran colpo per i biancoblù. Arbitra Rosanna Barabino della sezione di Sassari, all’andata la sfida (giocata sempre di sabato, il 28 settembre) finì 0-0.

In contemporanea a Budoni-Monastir, alle 15, anche quasi tutto il resto della giornata di Eccellenza: Alghero-Li Punti, Ferrini-Calangianus (esordio per Pier Paolo Mura come allenatore dei cagliaritani, dopo le dimissioni di Bebo Antinori), Iglesias-Ossese, Taloro Gavoi-San Teodoro, Tempio-Ghilarza e Villasimius-Carbonia. Rinviata Barisardo-Nuorese per l’allerta meteo.

