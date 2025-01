Nuovo colpo di mercato in casa Monastir, che continua a corazzarsi per la lotta alla conquista della Serie D. E proprio dalla Serie D arriva l'ultimo rinforzo per mister Marcello Angheleddu che, in questo girone di ritorno, potrà contare anche su Giacomo Santoro.

Il centrocampista, classe 1997, ha militato dall'inverno scorso alla Cos con cui ha collezionato 29 presenze con 3 gol in tutte le competizioni (16 partite su 19, con una rete, nell'attuale Girone G). Nel suo passato calcistico ha vestito la maglia del Budoni, con cui ha vinto i playoff nazionali di Eccellenza sia nel 2016/2017 sia nel 2022/2023, aggiudicandosi la promozione in Serie D, della Nuorese, squadra della sua città, e del Castiadas.

Per quanto sia la prima avventura in biancoblù, Santoro ritrova alcuni suoi ex compagni fra cui Santiago Nagüel, Sergio Nurchi e Santiago Zurbriggen.

«Il progetto del Monastir è molto ambizioso. Ho accettato la proposta di una società seria, non mi spaventa il passaggio dalla Serie D all'Eccellenza perché sono realista e capisco che in certi momenti bisogna fare un passo indietro e ripartire. La rosa allestita è di altissima qualità, il campionato fatto sinora dice molto sul valore del gruppo. Spero di poter ritrovare la Serie D con questa maglia», queste le prime parole del neo acquisto monastirese.

Sarà subito arruolato per la prossima giornata di campionato che, quasi come un segno del destino, sarà proprio contro la sua ex Budoni (che avrebbe voluto riportarlo in Gallura): «Il fato a volte fa strani effetti. Budoni per tanti anni ha rappresentato per me una seconda casa, ho tanti amici lì. Ma ora gioco per il Monastir: per me sarà particolare, ma sono tranquillo e ho speranzoso».

L'appuntamento è dunque fissato per sabato 18 gennaio, ore 15, allo stadio comunale di Budoni per un match dove non mancheranno di certo i colpi di scena.

