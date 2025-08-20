Marco Dessì e Sofia Ferraris conquistano la quinta edizione del Torneo Smeraldo-Trofeo Tc Arzachena, open nazionale disputato sui campi del circolo gallurese.

L'alfiere del Tc Moneta, accreditato della terza testa di serie nel tabellone maschile, ha esordito con un 6-4, 6-1 nei quarti Davide Vargiu (Tc Terranova), per poi regolare con un doppio 6-2 il marchigiano Biagio Gramaticopolo (numero 2 del seeding) in semifinale e spuntarla 4-6, 6-2, 6-4 in finale sul numero 4 Federico Salomone (Tc Terranova).

Nel tabellone femminile, l'16 friulana, numero 4 del seeding, non ha concesso set alle avversarie, regolando 6-1, 6-3 l'emiliana Gaia Arada nei quarti, con un doppio 6-1 la pugliese Elisa Andrea Camerano (testa di serie numero 1) in semifinale e 6-2, 6-1 in finale Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team).

