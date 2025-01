Dopo le dimissioni di Bebo Antinori, ufficializzate nella tarda serata di ieri, la Ferrini opta per una soluzione interna. Da sabato, con la sfida casalinga col Calangianus, i cagliaritani avranno come allenatore Pier Paolo Mura: dal 2033 era già all’interno della società, come vice prima di Sebastiano Pinna e poi dello stesso Antinori.

Quest’ultimo si è dimesso dopo la sconfitta di domenica col San Teodoro (2-1), un risultato che ha lasciato i cagliaritani all’ultimo posto in solitaria con 11 punti, -4 dalla zona playout e -6 dalla salvezza. Sabato l’esordio di Mura sarà nella terza giornata del girone di ritorno di Eccellenza: avrà a disposizione 13 partite per mantenere la categoria.

«Vorremmo ringraziare Bebo Antinori», afferma Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della Ferrini, «per la professionalità e competenza messa in questa sfortunata parentesi, dimostrando oltretutto un grande spessore umano nel fare un passo indietro per il bene della società. Mi auguro che il suo possa essere un arrivederci, per avere in un prossimo futuro la possibilità di programmare la stagione dall'inizio secondo le sue idee e convinzioni».

