Nuovo rinforzo per il Budoni, capolista dell'Eccellenza. Alla corte del tecnico Raffaele Cerbone arriva il difensore centrale Luca La Rosa. L'Olbia ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore ringraziandolo «per l’impegno ed il sacrificio profuso in oltre undici anni (200 presenze tra i professionisti con la maglia bianca e molti come leader e capitano) e soprattutto per la dedizione e l’amore che ha saputo riservare per questa maglia in modo unico ed esemplare».

Classe 1988 ha indossato anche le maglie di Calangianus, Arzachena e San Teodoro. Potrebbe già esordire nell'incontro di sabato prossimo contro la vice capolista Monastir.

