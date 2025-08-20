Test precampionato per Budoni e Nuorese. Ha vinto il Budoni di Raffaele Cerbone per 3-0: un buon test in vista dell'esordio in Coppa Italia di sabato contro la Cos.

Il primo tempo è stato equilibrato e con poche emozioni. Nel secondo tempo il Budoni parte più offensivo, e su ripartenza, sulla trequarti avversaria Tokic con un dribbling da giocoliere si smarca sul difensore e insacca il pallone sul primo palo con un tiro da fuori area. Qualche minuto più tardi, su cross dalla fascia sinistra, arriva l’incornata giusta e il Budoni trova il raddoppio.

A chiudere le danze ci pensa Gomez, che su punizione dalla trequarti trova la traiettoria perfetta sulla qual il portiere della Nuorerse non ci può arrivare.

