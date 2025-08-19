Calcio
19 agosto 2025 alle 22:18
Promozione, la Villacidrese conferma Matteo SaiasÈ diventato un giocatore importante per il mister e i compagni di squadra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Villacidrese conferma Matteo Sais. Arrivato lo scorso anno con un bagaglio di esperienza importante e due ottimi piedi, non ha faticato ad ambientarsi, diventando un giocatore importante per il mister e i compagni di squadra. La società non ci ha pensato due volte: lo ha confermato anche per la prossima stagione di Promozione-.
© Riproduzione riservata