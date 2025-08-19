La Villacidrese conferma Matteo Sais. Arrivato lo scorso anno con un bagaglio di esperienza importante e due ottimi piedi, non ha faticato ad ambientarsi, diventando un giocatore importante per il mister e i compagni di squadra. La società non ci ha pensato due volte: lo ha confermato anche per la prossima stagione di Promozione-.

© Riproduzione riservata