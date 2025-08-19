Prima categoria, l'Accademia Sulcitana acquista il bomber Cacciuto
L' Accademia Sulcitana nei promossa in Prima categoria, acquista l'attaccante Christian Cacciuto. Un giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni . Dopo le diverse stagioni in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria con le maglie di Orrolese, Samassi, Quartu 2000, Siliqua , Città di Selargius e Asseminese , e l 'ottima stagione scorsa al Decimoputzu, Cacciuto arriva all'Accademia. Va a completare un reparto offensivo composto già da giocatori del calibro di Piras , Achenza , Contu ; Farci , Mattana , Puddu , Dessi , Piddiu e Bilello.