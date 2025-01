Il Budoni capolista del campionato di Eccellenza si rafforza ulteriormente con l'acquisto dell'attaccante croato classe 2002 Stipe Tokic. Il Budoni risponde così al Monastir che a sua volta ha tesserato il bomber Santoro con diversi anni di esperienza in Serie D e in campionati di Eccellenza.

Come a dire che il duello per il salto in D fra Budoni e Monastir è destinato a farsi sempre più incerto anche se nelle ultime due giornate il Budoni ha scavalcato e allungato sui rivali.

