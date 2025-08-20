Una serata di emozioni e orgoglio per tutta la comunità al ristorante Masia di Campanedda: la presentazione ufficiale dell’ASD Campanedda per la stagione 2025/2026, quella del debutto in Promozione. Un traguardo storico, che fa della società la terza squadra di Sassari in categoria, simbolo di una frazione piccola ma capace di esprimere grandi passioni.

L’evento ha visto la partecipazione di staff, tecnici, squadra, tifosi e tantissimi sostenitori, già protagonisti della scorsa stagione, culminata con il salto di categoria. A catturare l’attenzione, il logo del club: una pecora “agguerrita”, emblema della campagna e della tenacia della comunità, con in mano una birra e la bandiera rossoblù del Campanedda che sventola con fierezza.

Durante la serata è intervenuto il presidente Gavino Zirattu, che ha voluto sottolineare il valore altamente sociale dello sport e la coesione che si è sviluppata all’interno della società, descritta come una vera e propria "famiglia". Zirattu ha inoltre messo in risalto l’apporto dei giocatori stranieri provenienti dall’Argentina, capaci di garantire un notevole exploit tecnico e di innalzare ulteriormente il livello competitivo della squadra.“Fizzos de Sa Nurra”: così si definiscono i tifosi del Campanedda, un nome che racchiude appartenenza e identità. Perché Campanedda, insieme a Palmadula in Terza Categoria e Stintino in Promozione, rappresenta l’anima calcistica della Nurra in Sardegna.

Un orgoglio che unisce non solo chi vive il calcio con passione estrema, ma un’intera comunità. Il folto gruppo di tifosi segue con dedizione fin dai tempi della Terza Categoria. Sempre con lo stesso stile, lo stesso entusiasmo e quel rispetto che da sempre contraddistingue i suoi sostenitori. Ora manca soltanto il fischio d’inizio: il Campanedda è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

