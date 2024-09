Torna oggi la Coppa Italia di Eccellenza con due anticipi: sono in programma, alle 17, Monastir-Ferrini Cagliari e, alle 18, Budoni-San Teodoro Porto Rotondo, incontri di ritorno degli ottavi di finale.

Serve un’impresa alla Ferrini di Sebastiano Pinna per passare il turno. Nel primo round, i blucerchiati hanno perso 1 a 3 in casa. Difficile ribaltare il risultato sul campo della corazzata Monastir che dispone di uno squadrone con in campo giocatori come Cocco e Feola, ex professionisti, e Nurchi, super cannoniere negli ultimi anni nei campionati regionali e di Serie D.

Scontato il passaggio di turno anche del Budoni dell'allenatore Raffaele Budoni che, all'andata, ha travolto il San Teodoro Porto Rotondo.

