Luigi Scanu giocherà anche quest'anno con la maglia dell'Atletico Uri in Eccellenza. La società lo ha confermato grazie alle buone prestazioni della scorsa stagione.

Centrocampista offensivo classe 1997, Luigi Scanu sarà così ancora uno dei protagonisti in giallorosso, capace di dare ancora qualità e fantasia alla manovra grazie alla sua tecnica e alla capacità di creare gioco.

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