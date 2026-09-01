L’università di Cagliari ricorda Veronica Pili, la studentessa nuorese di Biologia scomparsa a soli 23 anni, all’inizio di agosto, a causa di una malattia. Era «molto conosciuta tra studenti e studentesse per la sua partecipazione attiva ad Ateneika e apprezzata per il suo carattere solare», si legge in una nota dell’Ateneo cagliaritano che riporta un messaggio di colleghi e colleghe.

«Sei arrivata nelle nostre vite all’improvviso, con la tua solita carica contagiosa, e sei diventata un riferimento per tutti. Ci hai lasciato a 23 anni, con tutta la vita ancora davanti, dopo aver combattuto sino alla fine con tutta te stessa contro quel terribile male», si legge.

Il ricordo in memoria prosegue: «Lasci qua tanti sogni appesi, tanti progetti, esperienze che non verranno vissute e una Laurea ad un passo. Non eri solo una collega, eri un’amica e una sicurezza su cui poter sempre contare. Porteremo con noi ogni sorriso, ogni momento condiviso, il tuo modo speciale di esserci amica e tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. Ci mancherai tanto Vero, la Cittadella sarà vuota senza di te. Ogni nostro traguardo, ogni Laurea, ogni occasione di rivederci tutti insieme, sarà anche per te».

(Unioneonline/E.Fr.)

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