Un altro giovane innesto per l’Esperia Cagliari in vista della prossima annata in Serie B Interregionale. Il club rossoblù ha annunciato l’arrivo di Mattia Pacitto, playmaker classe 2007. Cresciuto nel vivaio dell’Azzurra Oristano, Pacitto ha lasciato la Sardegna all’età di 14 anni per trasferirsi a Livorno. Negli ultimi tre anni ha vestito la maglia del Don Bosco Livorno, disputando i campionati Under 17 e Under 19 Eccellenza.

Parallelamente al percorso giovanile, il playmaker ha avuto modo di affacciarsi anche al basket senior con la Libertas Livorno, raccogliendo diverse presenze in Serie A2. Per l’Esperia si tratta dunque di un investimento su un giovane prospetto già abituato a confrontarsi con contesti di livello.

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