Si gioca domani, sabato 4 aprile, la quartultima giornata del campionato di Eccellenza, con inizio alle 16 su tutti i campi. Un altro turno importantissimo in vetta come in coda in un campionato che finora ha espresso solo un primo verdetto: la retrocessione in Promozione del Sant'Elena, di Quartu, una squadra dal passato illustre (con diverse partecipazioni in Serie C e Serie D), da anni senza un campo e che in questa stagione ha trovato ospitalità a Settimo San Pietro. Non resta che augurare alla società, ai giocatori, allo staff tecnico ed ai tifosi, un ritorno immediato in Eccellenza.

Per domani è grande attesa per lo scontro al vertice a Nuoro, fra la Nuorese e l'Ossese, terza e prima in classifica, staccate di quattro punti fra loro. Vincendo, l'Ossese, allenata da Carlo Cotroneo, farebbe forse un passo decisivo verso la Serie D. Con i tre punti, la Nuorese, rimetterebbe tutto in gioco.

In programma anche Santa Teresa-Ilvamaddalena 1903 gara importante per la vetta e per la salvezza. E ancora: Tempio -Taloro, Buddusò-Atletico Uri, Lanusei-Calangianus, Sant'Elena-Tortolì e Villasimius-Ferrini.

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