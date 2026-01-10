Torna domani alle 15 il campionato di Eccellenza. Grande l'attesa per lo scontro al vertice fra il Tempio e la capolista Nuorese. Con i galletti che hanno assoluta necessità di vincere per rilanciarsi in vetta. Si giocherà alle 15 a Tempio.

La gara sarà arbitrata da Luca Sanna. Attesa per altri due  scontri sempre al vertice fra Iglesias e Ossese e fra Ilva e Lanusei col pronostico incertissimo. 

La classifica è cortissima, facile intuire che proprio gli scontri diretti possono dare una svolta al campionato anche se praticamente c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare.

In calendario sempre domani Uri-Villasimius, Ferrini-Calangianus, Tortolì-Santa Teresa, Sant'Elena-Buddusò (a Settimo San Pietro) e Taloro-Carbonia.

© Riproduzione riservata