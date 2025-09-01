Calcio
01 settembre 2025 alle 21:12
Eccellenza, Andrea Soro al Calangianus: arriva dal latte DolceEsterno basso che non disdegna però di portarsi in avanti ed essere utile alle azioni offensive
𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨, classe 2008, proveniente dalle giovanili del Sassari Latte Dolce, è stato tesserato dal Calanianus in Eccellenza.
Esterno basso che non disdegna però di portarsi in avanti ed essere utile alle azioni offensive con i suoi calibrati traversoni, Soro potrà è atteso con grande attenzione dai fasn giallorossi. Mister Mura gli ha già dato fiducia domenica sin dall'inizio nella gara di Coppa Italia con il Samugheo.
