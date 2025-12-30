Penultima in classifica con appena 12 punti conquistati in 15 gare, con 11 gol fatti, la Ferrini cerca di uscire da questo momento difficile con l'acquisto dell'attaccante, ex Muravera, Sant'Elena e Cos, Roberto Piroddi, 23 anni.

Rientra dopo l'infortunio di due mesi fa un altro attaccante: Matteo Argiolas che può davvero fare la differenza assieme allo stesso Piroddi, e trascinare la Ferrini verso la salvezza.

Argiolas ha già ripreso gli allenamenti: sarà l'allenatore Nicola Manunza a mandarlo in campo al momento opportuno. Domenica la Ferrini sarà sul campo della Nuorese, capolista dell'Eccellenza con Tempio e Ilva.

Una trasferta difficilissima con mister Manunza che probabilmente manderà subito in campo il nuovo arrivato Piroddi per dare concretezza a una Ferrini annunciata in formazione rimaneggiata, ma decisa a dare tutto per uscire imbattuta dal campo barbaricino.

