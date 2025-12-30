Eccellenza, alla Ferrini arriva l'attaccante Roberto PiroddiRientra dopo l'infortunio di due mesi fa Matteo Argiolas
Penultima in classifica con appena 12 punti conquistati in 15 gare, con 11 gol fatti, la Ferrini cerca di uscire da questo momento difficile con l'acquisto dell'attaccante, ex Muravera, Sant'Elena e Cos, Roberto Piroddi, 23 anni.
Rientra dopo l'infortunio di due mesi fa un altro attaccante: Matteo Argiolas che può davvero fare la differenza assieme allo stesso Piroddi, e trascinare la Ferrini verso la salvezza.
Argiolas ha già ripreso gli allenamenti: sarà l'allenatore Nicola Manunza a mandarlo in campo al momento opportuno. Domenica la Ferrini sarà sul campo della Nuorese, capolista dell'Eccellenza con Tempio e Ilva.
Una trasferta difficilissima con mister Manunza che probabilmente manderà subito in campo il nuovo arrivato Piroddi per dare concretezza a una Ferrini annunciata in formazione rimaneggiata, ma decisa a dare tutto per uscire imbattuta dal campo barbaricino.