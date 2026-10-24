Un nuovo arrivo al Tortolì che milita nel campionato di Eccellenza. La società ha raggiunto l'accordo con Michele Collocolo, attaccante esterno classe 2005 proveniente dal Melfi.

Dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile del Monopoli, le prime esperienze nel calcio dilettantistico sono state con le maglie di Matese e Brindisi, mentre lo scorso anno, Collocolo, ha giocato ad Avigliano, in Eccellenza Lucana, segnando dieci reti.

In attesa di altri rinforzi, il Tortolì può disporre del nuovo attaccante, a disposizione di mister Criscuolo per la prossima gara di domani a Uri.

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