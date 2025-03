Tre giornate alla fine della stagione di Eccellenza, che però avrà una coda con playoff e playout. In 270’, a partire da domenica prossima, ci si gioca tantissimo nella corsa per la permanenza nel massimo campionato regionale: in corsa Barisardo, Ferrini, Carbonia, San Teodoro e Alghero. Già retrocesso il Ghilarza, mentre manca solo l’aritmetica per il Li Punti: per evitare la discesa in Promozione dovrebbe vincere le tre partite rimaste e sperare che l'Alghero (terzultimo a +9) non faccia punti, così si giocherebbe lo spareggio dove la vincente andrebbe ai playout. Domenica probabile invece la promozione in Serie D del Budoni, al quale a Villasimius basta un pari.

Barisardo, Ferrini e Carbonia sono a quota 29 e – a oggi – resterebbero in Eccellenza. Il San Teodoro, che sembrava essersi tirato fuori, è quartultimo a 28, l'Alghero terzultimo a 27. Il prossimo turno vedrà Barisardo-Iglesias, Carbonia-Calangianus, Ghilarza-Alghero, Nuorese-Ferrini e San Teodoro-Li Punti, tutte sfide tra squadre in corsa per salvarsi e altre ormai senza più obiettivi. Si giocheranno, oltre a Villasimius-Budoni, anche Monastir-Ossese e Tempio-Taloro Gavoi per la corsa playoff.

Alla penultima giornata (domenica 6 aprile) uno scontro diretto potenzialmente decisivo: Alghero-San Teodoro. Poi Ferrini-Monastir, il derby Iglesias-Carbonia e Villasimius-Barisardo. Il turno conclusivo di Eccellenza, domenica 13 aprile, prevede Carbonia-Ferrini che potrebbe essere una sorta di spareggio anticipato, quindi Barisardo-Budoni (coi galluresi che presumibilmente saranno già promossi), Monastir-Alghero e il derby gallurese San Teodoro-Calangianus.

Ai playout vanno terzultima e quartultima, che avrà il ritorno in casa. Se, al termine del doppio confronto, il punteggio complessivo dovesse essere in parità (i gol in trasferta non contano più doppio da qualche anno) si salverebbe la meglio piazzata senza la disputa dei supplementari. In caso di parità di punti tra due o più squadre si procede alla classifica avulsa (scontri diretti) per stabilire la posizione, fatta eccezione per la già citata possibilità che siano terzultima e penultima a chiudere appaiate. Le date dei playout di Eccellenza saranno rese note probabilmente la prossima settimana.

