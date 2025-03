Il Budoni si aggiudica (1-0) il big match col Tempio e si avvicina alla Serie D. Si è giocata loggi a quartultima giornata del campionato di Eccellenza. Per la capolista decisiva la rete del bomber Tapparello al 15’ del secondo tempo. La squadra di Raffaele Cerbone incrementa il vantaggio (+8) sul Monastir, bloccato (1-1) la “Signora Chiara” di Calangianus.

Pioggia di gol nell’incontro tra Ossese e San Teodoro Porto Rotondo. Vincono i bianconeri 6 a 4. Nuorese corsara (0-3) a Iglesias. Le reti di Pitirra al 15’, Fabio Cocco all’86’ e G. Cocco al 93’.

Il Villasimius espugna (0-2) il campo del Li Punti (ad un passo dal baratro) e aggancia l'Iglesias in quinta posizione. In coda, prezioso successo (2-1) della Ferrini Cagliari contro il Ghilarza, retrocesso in Promozione. Come anche quello Barisardo (1-3) a Gavoi contro il Taloro. Finisce in parità (1-1) tra Alghero e Carbonia.

